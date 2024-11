Video Šteinberga: Tas parādīja, ka spēlējām ļoti fizisku aizsardzību

"Varbūt uzbrukumā nebija tas rezultāts, ko vēlējāmies, bet mēs noteikti parādījām, ka mēs pret viņām fiziski spēlējām aizsardzībā. Viņām tas noteikti nepatika, jo starpība pietuvojās arī pie desmit punktiem. Diemžēl, bija dažas mūsu kļūdas un neveiksmīgi uzbrukumi atkal palielināja beigās to starpību," viņa turpināja.

"Izspēles sistēma, lai kvalificētos čempionātam nav viegla un pateicīga. Mums ir nedēļa sagatavoties, bet mēs tāpat daudz zaudējam. Tajā pašā laikā, lai jaunās ienāktu un tiktu pie reālas pieredzes, mēs redzam atšķirību, bet jāstrādā ar to, kas ir šādā situācijā. Ceru, ka jaunā paaudze ar to, ko viņas dara klubos un vēlās kaut ko parādīt, parādīs to arī izlases sabraukumos," skaidroja basketboliste.