Lomažs gūst trešdaļu no komandas punktiem Turcijas čempionātā

Lomažam šajā mačā bija vislielākais spēles laiks (35:53), latvietim realizējot trīs no septiņiem divpunktu metieniem, piecus no astoņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-26), toties pie labākās efektivitātes (20).