Līderu duets, "Audas" žests, "Valmiera FC" parādi, FK "Liepāja" "maldīšanās" un jaunas sejas

Duets kļūs vēl izteiktāks?

Par čempionu titulu patiesībā spēkojās divas komandas – RFS un “Riga FC”. Pēc otrā riņķa – puse no turnīra – vēl gan tā teikt nevarēja, jo “Valmiera FC” arī ar atņemtiem trim punktiem atpalika no vicelīderes “Riga FC” komandas tikai par trim punktiem, bet no RFS par 8 punktiem. Pēc trim riņķiem situācija ievērojami mainījās – Valmieras komanda joprojām bija trešā, taču no “rīdziniekiem” tā atpalika jau par 11 punktiem, bet no RFS par 15 punktiem, turklāt līderiem bija par vienu aizvadītu spēli mazāk.