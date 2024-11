Sporta federāciju pamatdarbībai nākamgad atvēlēs 3,23 miljonus eiro

Līdztekus 130 000 eiro paredzēti darbības jomu federācijām, bet 416 000 eiro - dažādiem pasākumiem, no kuriem federācijas var pretendēt uz finansējumu līdz 40 000 eiro, atbilstoši kritērijiem.

Latvijā patlaban atzītas 94 sporta federācijas, no kurām četras ir darbības jomas federācijas.

Sporta federācijas valsts budžeta līdzfinansējumu otro gadu saņems no vienas organizācijas ar vienu līgumu.

Pirmais kritēriju bloks vērsts uz masveidību, proti, to, cik sportistu nodarbojas ar šo sporta veidu. Samoilovs atzīmēja, ka pagājušajā gadā bijusi neskaidrība par jēdzienu "sportists" un to, kādus cilvēkus var iekļaut reģistrā. "Sportists" šogad definēts kā vismaz desmit gadus veca persona, kura ir reģistrēta federācijas sportistu reģistrā un divas reizes gadā ir piedalījusies federāciju kalendārā iekļautās sacensībās. Reģistrā iekļaujami dati par sportistiem, kas tādi bijuši no 2024.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Reģistram jābūt pieejamam federācijas mājaslapā, un tajā iekļaujamie publiskie dati ir sportista vārds, uzvārds, dzimšanas gads un sporta veids. Vienas federācijas ietvaros, sportistam pārstāvot vairākus sporta veidus (nevis disciplīnas), sportistu var iekļaut reģistrā vairākas reizes.