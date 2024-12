IZM finansiālajās grūtībās nokļuvušajai MSĢ novirzīs vēl 172 759 eiro

Šī gada astoņos mēnešos MSĢ izlietoja vairāk nekā 90% no ieplānotajiem līdzekļiem precēm un pakalpojumiem. Mācību treniņu nometņu laikā vasarā tika veikti ekonomijas pasākumi, tāpat samazināti transporta un degvielas izmantošanas limiti. Turpinās arī ēdināšanas pakalpojumu optimizācija un audzēkņu dalības sacensībās lietderības izvērtēšana.

133 492 eiro plānots pārdalīt no IZM šī gada budžetā atvēlētā finansējuma zinātniskās darbības nodrošināšanai, bet 9829 eiro - no atvēlētā finansējuma mācību līdzekļu iegādei. Vēl 29 438 eiro rasti no ietaupītā dotācijai brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem un mācību līdzekļu iegādei.