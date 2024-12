Jānis Ikaunieks nominēts balvai "Eiropas Gada cilvēks Latvijā"

Gints Zilbalodis, filmas "Straume" režisors. "Eiropas kino pasaulē viņš daudziem ir zināms ar iepriekšējo veikumu, bet ar "Straumi" iegūst visnozīmīgākās Eiropas kino balvas. "Straumi" rāda visur; kur to vēl nerāda, to tūlīt rādīs, iesaistoties visiem vadošajiem Eiropas kinoteātriem. Nes Latvijas vārdu un radošo zīmolu Eiropā un arī pasaulē. TOP 5 nominantos prestižajai Eiropas Kinoakadēmijas balvai, ar labām izredzēm plūkt arī uzvaras laurus. Milzīgs sasniegums. Ar savām filmām sasējis kopā Latviju un Eiropu. Tik saprotama filma par mūsu eiropeiskajām pamatvērtībām."

Ieva Morica, sarunu festivāla "Lampa" veidotāja, fonda "Dots" direktore. "Vissvarīgāko eiropeisko vērtību nesēja un stiprinātāja. “Lampa” ir viena no stabilākajām demokrātijas vērtībām Latvijā, un Ieva ir šīs stabilitātes galvenā nesēja. Demokrātijas būvniecībā izkāpj ārā no tā saucamā tvitera burbuļa, uzrunājot ļoti plašas sabiedrības daļas, it sevišķi jauniešus un jaunos profesionāļus. “Lampa” ir visiem atvērts festivāls. Ieva ne tikai organizē, bet vārda tiešā nozīmē rada šo festivālu."