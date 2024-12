Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Šis tas par Daugaviņu un 2024. gadu

Lai kā mēs arī to negribētu, dzīves sastāvdaļa ir arī… nāve. Šogad mūs atstājuši Haralds Vasiļjevs, kura vadībā pirms 24 gadiem Sanktpēterburgā pirmo reizi pasaules čempionātos uzvarējām krievus. Pašā vasaras vidū 87 gadu vecumā no mums šķīrās vēl PSRS čempionātus tiesājušais Ivars Plikšķis. Dažādu atgadījumu un dzīves stāstu viņam bija ne mazāk kā Guntaram Pastem. Guņa zināja visu par mūsu hokeju, turklāt spēja arī talantīgi to pastāstīt...