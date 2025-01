Gražulim karjeras rezultatīvākā spēle Eirolīgā "Virtus" zaudējumā Atēnās

Gražulis 15 minūtēs un 59 sekundēs laukumā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un abus soda metienus. Deviņus punktus Latvijas basketbolists bija guvis 27. decembra spēlē ar Vilērbānas ASVEL no Francijas. Spēlē ar Francijas klubu tika sasniegts arī gūto trīspunktnieku rekords, realizējot vienu no četriem tālmetieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, kas ir jauns rekords. Iepriekšējais - divas zem groziem izcīnītas bumbas - arī tika sasniegts 27. decembrī.