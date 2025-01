Video Porziņģa 22 punkti neglābj "Celtics" no zaudējuma

Porziņģis laukumā pavadītajās 29 minūtēs un 11 sekundēs realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem, divus no astoņiem divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī 10 atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni un divas piezīmes, kā arī +/- rādītājs -8.