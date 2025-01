Video Ranga līderis Sinners sasniedz "Australian Open" trešo kārtu

Nākamajā kārtā Sinnera pretinieks būs amerikānis Markoss Girons ( ATP 46.), kurš otrās kārtas spēlē piecos setos ar 7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4 uzvarēja Tomasu Martinu Ečeveriju (ATP 38.) no Argentīnas.

Nākamo kārtu sasniedza arī ATP ranga ceturtais numurs Teilors Frics no ASV, kurš ar 6-2, 6-1, 6-0 sagrāva čīlieti Kristianu Garinu (ATP 150.), turnīra astotā rakete mājinieks Alekss de Minors, kurš ar 6-2, 6-4, 6-3 apspēlēja amerikāni Tristanu Bojeru (ATP 136.) un Holgers Rūne no Dānijas (ATP 13.), kurš ar 7-6 (7:3), 2-6, 6-3, 7-6 (8:6) pieveica itālieti Mateo Berretīni (ATP 34.).

No izsētajiem tenisistiem otro kārtu ceturtdien nepārvarēja ar 17.numuru izsētais amerikānis Frensiss Tiafo, kuru piecos setos ar 6-7 (3:7), 6-4, 3-6, 6-4, 6-1 uzvarēja Fabians Marožans (ATP 59.) no Ungārijas, un polis Huberts Hurkačs (ATP 17.), kurš ar 4-6, 4-6, 2-6 atzina Miomira Kecmanoviča (ATP 51.) no Serbijas pārākumu.