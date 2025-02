Adetokunbo gatavs palīdzēt Grieķijas izlasei "EuroBasket"

"Runa ir par to, ko pagājušās vasaras laikā esam izveidojuši, mūsu saikne. Tā nav tikai starp mani un Janni, bet starp viņu visiem pārējiem spēlētājiem. Viņš izbaudīja mūsu ceļu no olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra līdz olimpiskajām spēlēm, viņš ļoti vēlas un ir motivēts spēlēt arī šovasar," skaidroja treneris.

Zināmas jau 11 izlases, kas kvalificējušās Eiropas čempionātam - rīkotājvalstu komandas Latvija, Somija, Polija un Kipra, kā arī vienības, kas kvalifikācijas turnīra pirmajās četrās kārtās ir nodrošinājušas vietu labāko komandu trijniekā - Slovēnija un Izraēla no A grupas, Itālija un Turcija no B grupas, Spānija no C grupas, Serbija no G grupas un Lietuva no H grupas. Pārējās 13 finālturnīra dalībnieces tiks noskaidrotas kvalifikācijas turnīra piektās un sestās kārtas spēlēs februāra beigās.