Video Jānis Strēlnieks oficiāli noslēdz karjeru Latvijas basketbola izlasē

No 2010. līdz 2017. gadam mūsu galvenā komanda nebija iedomājama bez Talsos dzimušā un augušā (pirmais treneris Arkādijs Bajārs), Ventspilī pirmo rūdījumu guvušā Jāņa miera un pārliecības, prasmes organizēt komandas spēli un svarīgos brīžos uzņemties iniciatīvu . Šajā laikā Strēlnieks piedalījās 103 no 112 aizvadītajām spēlēm, tai skaitā visos 54 oficiālajos mačos četros Eiropas čempionātos un olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, šajā laikā komandai Eiropas rangu tabulā pakāpjoties no 22. uz 5. vietu.