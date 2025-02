LBF par Rastorgujeva un Briča konflikta risinājumu lems ārkārtas sēdē

Ņemot vērā, ka mediji ir vērsušies LBF un LOK ar jautājumiem par situāciju biatlona pasaules čempionāta laikā 20. februārī un no tā izrietošajām sekām, lai ļautu abām iepriekš minētajām organizācijām ievākt informāciju, noskaidrot visus apstākļus un risināt radušās situācijas, LOK uzņemas oficiālas atbildes sniegšanu un komunikāciju.

Līdz ar to atbildot uz jau presē izskanējušo faktu, ka biatlona treneris Ilmārs Bricis ir iesniedzis atlūgumu, LOK apstiprina, ka 26. februārī no rīta, Latvijas Olimpiskā vienība (LOV) ir saņēmusi iesniegumu no I. Briča, lūdzot pārtraukt darba attiecības.