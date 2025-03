Latvijas basketbola izlase pirms Rīgā gaidāmā "EuroBasket" izlozes būs otrajā grozā

Pirms 27. martā Rīgā gaidāmās izlozes valstsvienības sadalītas sešos grozos atbilstoši to vietām FIBA rangā.

Jau tagad zināms, ka Rīgas grupā spēlēs Igaunija, tādējādi Latvija netiks ielozēta kopā ar Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu un Lielbritāniju. Latvijai no otrā groza nevarēs ielozēt Lietuvu, Slovēniju un Grieķiju.

No pirmā groza Latvijas izlasei var izlozēt jebkuru pretinieci, no trešā un ceturtā - arī, izņemot Poliju un Somiju. Savukārt no sestā groza uz Rīgu brauks Zviedrijas vai Portugāles izlase, jo Kipra spēlēs Limasolā, bet Islande, ļoti iespējams, kļūs par Polijas partnervalsti un spēlēs Katovicē.