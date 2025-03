Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vismaz piecas intrigas pirms starta

No jaunpienācējiem vispirms jāizceļ mums zināmos senegālieti Moru Tallu (no FK "Auda", pirms tam arī "Riga FC"), francūzi Žeremiju Porsānu-Klementi (no "Valmiera FC"), Niku Sliedi (no "Valmiera FC"; sevi jau labi apliecināja Superlkausa spēlē) un Rendiju Šibasu (no FK "Metta"). No BFC "Daugavpils" atgriezās Mohameds Konē (Kotdiviāra) un Gļebs Žaleiko, bet no spāņu kluba "Leganes" B komandas kamerūnietis Rostands Ndžiki. 2023. gada sezonā Jelgavas komandā spēlēja nigērietis Viktors Osuagvu un arī japānis Jukijosi Karasima 2020. gadā nedaudz ir spēlējis Latvijā (Rīgas "Dinamo" komandā Nākotnes jeb 1. līgā; pērn ar Viļņas "Žalgiri" kļuva par Lietuvas čempionu un bija viens no pamatspēlētājiem).