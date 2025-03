Žagars laukumā pavadītajās 24 minūtēs un septiņās sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī atlēkusī bumba, piecas rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, pārķerta bumba, trīs personiskās piezīmes, kā arī mačā labākie +/- rādītājs +18 un efektivitātes koeficients 21.