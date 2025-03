LFF īsteno starptautisku projektu pret diskrimināciju futbolā

"Diskriminācija nav pieļaujama, bet lai tie nebūtu tikai tukši vārdi, mums ar kolēģiem šķita ļoti svarīgi šo projektu īstenot Latvijā. Diskriminācija var izpausties ļoti dažādi – piemēram, pret spēlētājiem laukumā, pret tiesnešiem, kas apkalpo futbola spēles. Diemžēl arī pie mums mēdz būt kliedzoši gadījumi, kas izgaismo, ka šajā virzienā ir daudz darāmā. Es pat teiktu vairāk, – ir tēmas, kas Latvijas futbolā publiski praktiski nav skartas. Piemēram, rasisms. "Switch the Pitch" projektā rasisms bija viens no lielākajiem diskriminācijas atzariem, par kuru diskutējām. Jautājumu ir daudz – vai mēs zinām, kā runāt par etniskās minoritātes pārstāvjiem? Vai mēs zinām, kā rīkoties, ja vecāki no tribīnēm pauž diskriminējošus vēstījumus? Manuprāt, šis projekts Latvijas treneriem palīdz saņemt vērtīgas atbildes," spriež "Switch the Pitch" projekta vadītājs Latvijā Ilvars Koscinkevičs.

Pēc apmācībām sāksies projekta nākamā fāze. Treneri ikdienas darbā integrēs 12 futbola spēles, pēc kurām ar futbolistiem tiks veiktas pārrunas ne tikai par sportisko, bet arī diskriminācijas pusi un to, kā to mazināt un izskaust. "Mērķis ir izglītot mūsu trenerus un veicināt to, ka viņi izglīto savus audzēkņus – gan jaunos futbolistus, gan jau rūdītus spēlētājus," norāda viens no "Switch the Pitch" instruktoriem, treneris Norberts Spriņģis.