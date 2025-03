"Man tas ir ļoti svarīgi!" Nikolato atskatās uz vēsturisko spēli Latvija–Anglija

"Jā, esmu nedaudz sarūgtināts, ka pirmie vārti tika gūti pēc neobligāta pārkāpuma. Pirmajā puslaikā arī mums bija laba iespēja gūt vārtus. Taču starpība starp abām komandām ir milzīga. Varam viennozīmīgi teikt, ka rezultāts bija taisnīgs. Viņi varēja gūt vārtus varbūt citā veidā. Sacentāmies ar ļoti labiem spēlētājiem, vieniem no labākajiem pasaulē. Jārēķinās ar to, ka viņi var gūt vārtus arī no šādām situācijām," vērtēja Nikolato.