Vītoliņš: Somi savās mājās nevarot tik brīvi justies

"Ar otro spēli tika uzlabots sniegumus bija patīkami redzēt, ka viņi saprot to, ko mēs gribam, jo, atbraucot no Ziemeļamerikas, šeit ar Eiropas ledu pievēršam taktikai vairāk uzmanības nekā to Amerikā dara studentu līgās. Viņi ļoti labi to uztvēra. Tagad pretī būs Somija, kas ir cita kalibra komanda. Redzēsim, cik mēs tālu vai tuvu esam tai optimālajai spēlei, ko mēs gribam redzēt pasaules čempionātā," stāstīja Vītoliņš.