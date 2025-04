Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pavasara pārsteigums – FK "Metta"

Jaunās sejas

Vispirms izcelšu trīs (varētu arī vairāk) FK "Metta" spēlētājus. 18 gadus vecais vārtsargs Kristers Bite virslīgā vienu spēli jau bija aizvadījis 2023. gadā (Jelgavas komandā), bet pērn viņš sargāja "Super Nova" vārtus Nākotnes jeb 1. līgas čempionātā un 16 spēlēs no 24 spēlēm ne reizes netika pārspēts. Viņš ir aizdots metiešiem no FK "Auda" un spēle pret "Riga FC" viņam bija šosezon pirmā un karjerā tikai otrā spēle virslīgā.

19 gadus veco Kristapu Grabovski tuvāk iepazinām jau pērn, kad viņš iekļāvās FK "Metta" rindās no Vīnes "Rapid" komandas (joprojām ir aizdots "Metta" komandai), pērn viņš virslīgā paspēja aizvadīt 10 spēles, guva 2 vārtus un kļuva par vienu no komandas līderiem. Tāds Kristaps bija arī spēlē ar "Riga FC". Viņa īre no "Rapid" otrās komandas beidzas 30. jūnijā (pēc transfermarkt.com datiem) un katrs tik labs mačs pret virslīgas favorītiem var sekmēt atgriešanos "Rapid" rindās vai nonākšanu kādā citā ārzemju komandā. Bet varbūt tieši otrādi – neatgriešanos, kļūšanu par vienu no labākajiem spēlētājiem "Tonybet" virslīgā un tad ieniršanu vēl dziļākos futbola ūdeņos?