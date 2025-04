Helebaks, Kempers un Vasiļevskis pretendē uz sezonas labākā vārtsarga titulu NHL

Uz Džordža Vezinas vārdā nosaukto trofeju, kuru pasniedz Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas labākajam vārtsargam pretendē Konors Helebaks no Vinipegas "Jets", Dārsijs Kempers no Losandželoas "Kings" un Andrejs Vasiļevskis no Tampabejas "Lightning", ziņo līga.