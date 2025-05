Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Un sākas viss no gala...

Ja nebūtu iespējas diezgan daudz vērot, piemēram, Premjerlīgas vai Bndeslīgas spēles, La Liga un A sērijas spēles, tad varētu nodomāt, ka tā arī vajag. Tajā pašā laikā jau minētajā spēlē Jelgavā viesu pusē izraisīja šaubas epizode ar jelgavnieku pirmajiem gūtajiem vārtiem – ja nu mājinieku spēlētājs pirms bumbas saņemšanas bija aizmugurē? TV atkārtojumā īsti saprast nevarēja, bet VAR tajā spēlē nebija... Var diskutēt par videotiesnešu pamatotu vai nepamatotu uzmanības pievēršanu tai vai citai epizodei (pie ekrāniem tomēr nesēž neapmācīti iesācēji), varbūt patiešām labāk zaudēt minūti vai divas (būs garāks kompensācijas laiks), ja ir par kaut ko kaut vai mazākās šaubas, taču ir pamatotas komandu iebildes par to, ka nav visām komandām vienādi objektīvi apstākļi – proti, vai nu VAR ir visās spēlēs, vai nav nevienā. Rezultāts "Skonto" stadionā nemainījās – ar 3:1 uzvarēja "Riga FC" un tagad tikai par vienu punktu atpaliek no RFS. Ar VAR vai bez VAR, bet uzvarēja pelnīti. Divas pēc kārtas uzvaras pār abiem galvenajiem konkurentiem noteikti dos vēl lielāku pārliecību, un tas visu turnīru padarīs vēl aizraujošāku.

RFS varēja Jelgavā gan zaudēt, gan uzvarēt. 76. minūtē Kingsligs Emenike saņēma tālu piespēli labajā malā, pie soda laukuma apspēlēja divus RFS aizsargus un guva vienus no skaistākajiem vārtiem šajā sezonā – 1:0 mājinieku labā. Pēc trim minūtēm RFS komandā uz maiņu izgāja Elvis Stuglis un ieņēma uzbrucēja vietu. Ja kāds nezina: savas karjeras sākumā virslīgā "Skonto FC" Elvis bija uzbrucējs, par centra aizsargu viņš kļuva Jūrmalas "Spartaka" rindās – īsto centra aizsargu savainojumu dēļ treneris Oļegs Kubarevs šajā pozīcijā vienā no 2016. gada čempionāta spēlēm ielika Stugli... Tieši Stuglis nepilnu triju minūšu laikā panāca 2:1 čempionu labā, taču uzvaru RFS komanda nenoturēja – jau kompensācijas laikā Artūrs Janovskis panāca 2:2. Jelgavas komanda turpina pierādīt, ka šosezon ar to ir jārēķinās katram (arī abu komandu pirmā riņķa spēlē RFS uzvarēja ne bez pūlēm ar 1:0) – līdz šim mačam jelgavnieki RFS komandai bija zaudējuši virslīgā 12 reizes pēc kārtas... RFS komandai joprojām prasās pēc "svaiga gaisa malka" un ... pēc Jāņa Ikaunieka laukumā. Esam piemirsuši, ka šosezon joprojām vēl nespēlē Ismaels Diomandē.