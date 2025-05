“Baltic XL/Livonia” otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas čempionātā regbijā-7

Otra pusfināla spēle nebija tik interesanta, jo grupas uzvarētāji “Baldone”, kas tikai knapi ar 19:17 bija pārspējusi Lietuvas U18 izlasi, pateicoties kapteiņa Elmāra Šefanovska precīzai realizācijai no grūtas pozīcijas spēles izskaņā, samērā viegli ar 44-0 (29-0) pieveica “Fēniksu”, kas grupā reabilitējās “Ežiem” par zaudējumu pirmajā posmā un šoreiz izgāja no grupas pusfinālā. Līdz ar to mājinieki nodrošināja vēlreiz tikšanos finālā ar “Baltic XL/Livonia”.