Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Karsti, pat ļoti karsti!

BFC "Daugavpils" revanšējās FS "Jelgava" komandai par 1:4 zaudējumu pirmajā riņķī – 1:0. Jelgavas komandai bija pat vairākas iespējas gūt vārtus, bumba trāpīja arī pa vārtu stabu (tad vēl bija 0:0), taču teicami spēlēja mājinieku vārtsargs Jānis Beks. Daugavpilieši turnīra tabulā pakāpās uz ceturto vietu un no "Audas" tagad atpaliek tikai par vienu punktu. FK "Grobiņa" un "Super Nova" arī otrajā riņķī spēlēja neizšķirti 1:1. Viesiem spēles beigās bija vairāk iespēju gūt vārtus, un kompensācijas laika 3. minūtē viņi arī izrāva neizšķirtu. "Super Nova" nezaudē jau piecās spēlēs pēc kārtas, taču četrās pēdējās no tām ir neizšķirts. Virslīgas jaunpienācējiem pēdējās 13 spēlēs ir tikai viena uzvara, bet toties 8 neizšķirti. "Grobiņa" arī nav zaudējusi jau piecās spēlēs pēc kārtas, taču tai šajās spēlēs ir trīs uzvaras, un pagājušā gada virslīgas jaunpienācēji tagad tikai par trim punktiem atpaliek no pirmā sešinieka (no FK "Liepāja").