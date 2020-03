Savickis: LTS atbalsts brāļiem Podžiem ir bijis simtiem tūkstošu liels

"Vienam otram spēlētājam ir merkantils piegājiens. Viņš vienkārši parēķina, cik viņš zaudē naudu, un to naudu prasa no federācijas. Cits spēlētājs saka: man naudas pietiek, es spēlēšu par mazāku naudu. Tas vienmēr ir pārrunu rezultāts. Konkrētas summas negribētos atklāt. Tā tomēr ir privāta lieta," izvairīgi teica Savickis.

"10% vai 15% finansējums ir no valsts, no Latvijas Olimpiskās komitejas. Pārējais finansējums ir privātiem sponsoriem. Gadā mēs tērējam no 400 līdz 500 tūkstošiem. Dažreiz tie ir 600 tūkstoši, dažreiz 300. Vidēji iznāk apmēram pusmiljons. Esmu prezidents 20 gadus. 10 gados tie 5 miljoni, 20 gados 10 miljoni. Tā ir summa, ko esmu savācis no saviem un citiem sponsoru līdzekļiem, kas ieguldīti Latvijas tenisā," apgalvo Savickis.