Verpakovskis: Latvijas futbolisti tagad saņems tirgus cenām atbilstošu algu

Māris Verpakovskis : Domāju, ka šāds salīdzinājums ar "Skonto" ir vēl pāragrs. "Riga FC" tomēr ir izcīnījusi tikai divus titulus. "Transfermarket" dati nav tik ļoti objektīvi. Mums sastāvā ir daži spēlētāji ar 50 000 eiro vērtību transfermārketā, bet es garantēju, ka viņi būs labāki par dažu labu 500 000 eiro vērtu spēlētāju. Esmu par to pārliecināts. Tam ir dažādi iemesli. Varbūt viņš nav spēlējis Eiropā, varbūt viņš ir vēl jauns, tāpēc tie dati neko nenozīmē.

Paredzu, ka čempionāts būs atkal diezgan neprognozējams. Komandas viena otrai ņems nost punktus. No līdzjutēju puses čempionāts atkal būs interesants. Varbūt intrigas ziņā izdosies pārspēt pagājušā gada čempionātu. Nedomāju, ka būs tik ļoti liela "Riga FC" dominance, ka vasarā jau zināsim čempionu.

Māris Verpakovskis: Tas ieviesa savas korekcijas. Pārsvarā tas attiecas uz to, ka varējām piesaistīt vairāk leģionārus. Vietējo spēlētāju tirgus šobrīd ir ļoti izmainījies. To varēja jau just uzreiz pēc leģionāra limita izmaiņām.