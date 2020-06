Rīgas maratona "Vasaras mačos" piedalīsies arī Prokopčuka un Redklifa

Vasaras maču pirmais posms ir Rīgas maratona virtuālā skriešanas kluba pirmās sacensības, kas pulcēs neierobežotu skaitu skrietgribētāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Reģistrējoties klubā, dalībnieki sacensības un izaicinājumus var izskriet jebkurā Latvijas (vai pasaules) vietā nedēļas nogales garumā, rezultātus un distances automātiski nolasot no viedtālruņiem, populārākajām skriešanas vietnēm un pulsometriem. Rīkotāji gan uzsver, ka vasaras maču ideja nav vis ātrums, bet gan izkustēšanās, veselīgs dzīvesveids un virtuāla kopā būšana, kas sakrātos kilometrus ļauj pārvērst vērtīgās balvās un medaļās.

"Vasaras maču" pirmais posms norisināsies no 26. līdz 28.jūnijam, otrais posms no 31.jūnija līdz 2.augustam, savukārt trešais no 4. līdz 6.septembrim. Katra posma rezultāti, kurus virtuālā kluba vietne automātiski augšupielādēs no dalībnieku viedierīcēm, divus labākos posmus summēs kopvērtējumā, nosakot ātrākos visās trīs distancēs.