Episks tūkstotis. Patiesībā stāsts būtu atsevišķa alus vakara vērts. Un nav svarīgi cipari, bet sajūtas, kas stāv aiz katra kilometra. Fiziski nokauta. Pilnībā. Bet emocionāli iekāpts jaunā līmenī. Paldies fanu klubiņam un tiekamies Rīgā. #ultracycling #stravacycling #trekemonda #cyclingestonia #femmecycling #womencycling

A post shared by Zane Jakobsone 🇱🇻 🇪🇪 (@jakobsonezane) on May 27, 2020 at 6:23am PDT