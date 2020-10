Halepa revanšējas Aņisimovai un iekļūst "French Open" astotdaļfinālā

Svitoļina, kura "French Open" divreiz sasniegusi ceturtdaļfinālu, nākamajā kārtā spēkosies ar neizsēto mājinieci Karolīni Garsiju (WTA 45.), kura ar 1-6, 6-4, 7-5 uzveica turnīra 16.raketi Elīzi Mertensu no Beļģijas (WTA 20.).

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.