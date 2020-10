Sējējs: Nebūs nekāda pastaiga rožu dārzā

Patiesībā neesmu redzējis, godīgi teikšu, nevienu spēli pēdējo gadu laikā, tāpēc man grūti spriest. Vienīgais, ko varu teikt, ir tas, ka ir četras komandas, kuras ir ļoti spēcīgas, - "Zemgale/LLU", "Olimp/Venta 2002", "Liepāja" un "Mogo/LSPA". Komandās ir pietiekami kvalitatīvi un meistarīgi hokejisti, kuri ir paspēlējuši gan ārzemēs, gan Latvijā. Daudzi no viņiem ir izgājuši cauri hokeja skolai "Rīga", ir paspēlējuši arī Rīgas "Dinamo" Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), kurš mazāk, kurš vairāk, bet tomēr tur ir bijuši. Daudzi ir spēlējuši ārzemēs, tāpēc ir ļoti daudz kvalitatīvu spēlētāju, līdz ar to tās komandas ir pietiekami kvalitatīvas un tāpat arī spēlētāji. Es domāju, ka nebūs nekāda pastaiga rožu dārzā, jo komandas tiešām ir diezgan nopietnas, bet nevaru spriest par to kopējo līmeni, jo es tik tiešām neesmu redzējis pēdējos trīs gadus nevienu spēli. Labi, mazliet mānos, redzēju sestdienas spēli starp HK "Liepāja" un HK "Prizma"/HIS, tur tā atšķirība ir liela gan spēles organizācijā, gan meistarībā. Lai arī "Prizmas" puiši cenšas, atšķirība ir liela. Es domāju, ka pirmo četru komandu atšķirība nav tik liela, tās četras komandas ir labas.