"AC Milan" grupas līderu mačā viesos spēlē neizšķirti ar "Lille"

Vēl vienā agrajā ceturtdienas spēlē Telavivā viena no spēcīgākajām Spānijas čempionāta vienībām "Villarreal" nespēja uzvarēt I grupas mačā Telavivas "Maccabi" - 1:1 (1:0).

Vēlajās Eiropas līgas spēlēs "AS Roma" atkārtoti uzvarēja Klužas-Napokas CFR no Rumānijas, šoreiz viesos ar 2:0 (0:0), "Napoli" (Itālija) mājās apspēlēja Horvātijas "Rijeka" ar 2:0 (1:0), bet Totenhemas "Hotspur" savā laukumā sagrāva Razgradas "Ludogorets" no Bulgārijas - 4:0 (2:0).