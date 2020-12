Federācijas: Stratēģiskie lēmumi par Siguldas trasi jāpieņem uz vietas, nevis ministrijā

Kā minēja Kols, apvienot bāzes nav izdevies, jo no IZM puses nav pārliecinošu argumentu, kā šis modelis uzlabos pārvaldību, ko tas dos finansiāli un administratīvi un ko no tā iegūs sportisti. Ziemas sporta veidu pārstāvji lūguši Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejai, lai tie varētu piedalīties IZM darba grupās un komisiju sēdēs, lai saprastu ministrijas argumentus un paustu savu viedokli.

"Uztveru šo piedāvājumu joprojām kā diezgan nesagatavotu. Apvienot visus četrus objektus vienkopus nav īsti tas pareizākais variants, jo tie viens no otra būtiski atšķiras. Trīs no tiem atrodas Rīgā un Jūrmalā un ir saistīti ar vasaras sporta veidiem, bet viens - Siguldā, kur notiek sacensības ziema sporta veidos. Siguldā ir nepieciešama nepārtraukta klātbūtne, jo grafiks ir saspringts un daudz kas atkarīgs no vairākiem ārējiem apstākļiem, kas liek lēmumus pieņemt ātri un uz vietas. Siguldā ir vajadzīgs cilvēks uz vietas ar pilnvarām pašam pieņemt lēmumus, nevis pirms tam konsultēties ar priekšniecību Rīgā," stāstīja Kols.