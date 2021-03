Hārdena jaunā loma "Nets" komandā

Hārdena prom došanās no Hjūstonas izraisīja plašas diskusijas. Bija skaidrs, ka viņa saikne ar Teksasas pilsētu bija patiesa, sākot ar darbu, ko viņš paveica kā pilsonis, izpalīdzot cilvēkiem grūtos brīžos un beidzot ar spilgto sniegumu basketbola laukumā. Daudzi kritiķi piemin Hārdena neveiksmes izslēgšanas spēlēs, bet der arī atcerēties to, ka komanda laika posmā no 2012. gada līdz 2019. gadam katru reizi regulārajā sezonā uzvarēja vismaz 52 spēlēs.

"Ziniet, es domāju, ka cilvēki nenovērtē to, cik liels bija šīs komandas sasniegums - divreiz cīnīties ar Goldensteitas "Warriors" izslēgšanas spēlēs," sacīja "Nets" treneris Stīvs Nešs. Hārdena treneris uzsvēra arī to, ka diez vai daudzi domāja, ka tajās sezonās kāda komanda varētu Goldensteitu aizvest līdz septiņu maču sērijai. "Un mēs par to aizmirstam un vienkārši sakām: viņš nebija pietiekami labs. Domāju, Hārdens paveica milzīgu darbu, lai ar savu komandu tiktu tik tālu. Dažreiz nepieciešama mazliet veiksme un līdzsvars, bet viņiem tā pagāja garām, taču tam nevajadzētu mazināt to, ko viņi paveica."