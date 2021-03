"Greznas svinības kapos". Vācijas līdzjutēji aicina boikotēt FIFA 2022

"Ik pēc septiņām stundām tur dzīvību zaudē kāds strādnieks no Pakistānas, Indijas vai Bangladešas. Šos cilvēkus vairs nav iespējams glābt. Mēs nevaram izlikties, ka nekas nav noticis. Sports vieno cilvēkus no dažādām valstīm - neatkarīgi no politiskajiem uzskatiem, atšķirīgā pasaules redzējuma un reliģijas. Ir svarīgi saglabāt šo saikni un nostiprināt to. Bet tagad mēs saskaramies ar jautājumu, kas skar nevis politiku un/vai kultūru, bet gan cilvēktiesības un tiesības dzīvot," teikts paziņojumā.