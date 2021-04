Dārziņš: Ir lietas, kas nesanāca, bet apcelt sevi neļaušu

Hmmm... laikam no sākuma piesaista tas, ka hokejs ir dinamiska spēle un ir vienkārši aizraujoši skatīties. Pēc tam jau sāk līdzi just savējiem un veidojas dažādas fanu tradīcijas, ko gribas sajust un atkārtot.

Uzvārdos nesaukšu, bet gan tevis pieminētie, gan vēl pāris džeki parādīja, ka viņi var spēlēt šajā līmenī un pastiprināt komandu. Cits to izdarīja pāris spēlēs, cits to izdarīja 10 spēlēs, cits to izdarīja vairāk. Tagad viņiem ir uzdevums visu salikt pa plauktiem un saprast, kas bija tas, kas ļāva viņiem šajās atsevišķās spēlēs izskatīties tik labi, un nākamajās sezonās mēģināt dubultot vai trīskāršot šo spēļu skaitu.