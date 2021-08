Treneris Roša: Graudiņa un Kravčenoka var sacensties ar jebkuru pāri pasaulē

"Centos izvairīties no sarunām ar medijiem. Centos koncentrēties darbam, lai palīdzētu meitenēm pēc iespējas labāk. Esmu pozitīvs un cenšos meitenēm atgādināt par pozitīvo, nevis par spēles negatīvajām niansēm. Nevajag atgādināt, ko neizdarījām pareizi, vajag atgādināt, ko izdarījām pareizi. Tāds ir mans stils," pastāstīja treneris.

Speciālistam no Brazīlijas šis ir labākais rezultāts karjerā, taču viņam ir arī vērtīga pieredze galvenā trenera asistenta darbā.

"Kā galvenajam trenerim šis man ir labākais rezultāts. Tā ir lieliska pieredze. 2016. gadā Brazīlijā (olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro), daudzi to nezina, bet biju daļa no komandas Eiprilai Rosai un Kerijai Volšai [ASV sportistes, kuras izcīnīja bronzu). Daudz iemācījos no kolēģiem tajā komandā. Man bija lieliska iespēja strādāt ar divām lieliskām amerikāņu atlētēm. Fenomenāli."