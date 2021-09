Hārtlijs komentē baumas par viņa iespējamo darbu Krievijas izlases treneru korpusā Pekinā

"Vai varu iedomāties, ka saņemšu piedāvājumu strādāt Krievijas izlases treneru korpusā olimpiskajās spēlēs? Šī ir pirmā reize, kad par to dzirdu," Krievijas sporta portālā "championat.com" citēts Hārtlijs. "Bet ko lai saka... Šovasar man nācās atteikties no darba Latvijas izlasē, tas bija grūts lēmums, viens no grūtākajiem manā dzīvē. Es to nevarēju apvienot, nevarēju atrasties vienlaicīgi divās vietās. Olimpiskajā kvalifikācijā bija iespēja strādāt divos no trim mačiem, taču es to uzskatu par neētisku rīcību."