Ar Babkinas rezultativitāti nepietiek "Cankaya Universitesi" uzvarai Turcijas čempionāta pirmajā ceturtdaļfināla spēlē

Babkina laukumā bija 30 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus, realizējot vienu no trīs divu punktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņa arī tika pie vienas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu pretinieču piespēli, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas pretinieču piezīmes un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu deviņi.