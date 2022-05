Marenis ieskicē Latvijas izlases spēles plānu cīņai pret Zviedriju

"Visu laiku ātri spēlē," zviedru hokeju raksturoja Marenis. "No visām pozīcijām mēģina uzbrukt. Pat ja viņi ir aizsardzībā, mēģina uzreiz griezt ripu uz priekšu, skriet ar trīs, četriem cilvēkiem uzbrukumā. Mēģina arī noķert uz pretuzbrukumiem un ļoti labi spēlē ar ripu."

"Tagad tikai treniņā nedaudz gatavojāmies. Bija uzdevumi, kuros pievērstu uzmanību kādām nelielām niansēm, kā viņi spēlē, kas mums būs jādara. Tad, kad ripa ir mūsu zonā, viņi nāk virsū pa diviem cilvēkiem, mēģina uzreiz pretiniekus "noēst", tāpēc mums būs jāpadod ripa ātri ārā no mūsu zonas. Jāmēģina tikt ātri ārā no mūsu zonas," stāstīja Marenis.

"Nespējam ieskrieties jau no paša spēles sākuma, bet domāju, ka turpinājumā esam sevi labi parādījuši, jo tālāk mēs labi spēlējām," skaidroja hokejists. "Vienmēr kaut ko var izlabot, bet tas, ka mēs nepadodamies, tas jau ir svarīgi. Tas arī parāda, ka neejam vienaldzīgi uz spēli. Vienkārši neesam atraduši to, kā ieskrieties jau no paša sākuma."