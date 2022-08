Latvijas čempione RFS aizvadīs kluba vēsturē svarīgāko spēli

Uzvaras gadījumā RFS iegūs arī aptuveni trīs miljonus eiro lielu prēmiju no turnīra rīkotājiem. Šobrīd Latvijas čempione no UEFA garantējusi apmēram 1,3 miljonus eiro lielu samaksu, līdz ar to gaidāmās spēles likme ir liela ne tikai sportiskā ziņā, bet arī finansiālā izteiksmē.