Foto ⟩ Kazakevičs: Mēs nebijām pietiekami kompakti un agresīvi

"Gaidījām sarežģītu spēles sākumu. Adaptēties citiem spēles ātrumiem bija viens no mūsu mērķiem šajā pārbaudes spēlē," Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā citēts galvenais treneris "Un, jā, ne līdz galam tas izdevās: pielāgoties spēles tempam, bumbas kontrolei. Tā rezultātā jau spēles sākumā bija 0:2. Un tas mūs uz brīdi arī izsita no līdzsvara. Bet pozitīvi bija tas, ka spējām atgriezties spēlē un izlīdzināt rezultātu."

"Gatavojoties šai spēlei, redzējām, ka diezgan būtisks pretinieku ierocis būs centrējumi. Fokusējāmies tam, lai flangos izdarītu spiedienu uz pretiniekiem un neļautu viņiem izpildīt centrējumus," atklāja Kazakevičs. "No tā izrietēja daļa problēmu. Otra lieta - mēs gribējām daudz augstāk izlikt mūsu aizsardzības bloku, nekā tas izdevās spēles sākumā. Pēc tam jau - netikām galā ar pretinieku sitienu vārtos pēc centrējumiem. Lai gan rēķinājāmies ar to, ka tas ir viens no īru trumpjiem."