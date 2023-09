Desmitā Singapūras "Grand Prix" kvalifikācijā uzvar Sainss

Verstapens otrajā kvalifikācijā tikai par septiņām sekundes tūkstošdaļām atpalika no "AlphaTauri" vienības braucēja jaunzēlandieša Liea Lousona.

Otrais bija "Mercedes" pilots Džordžs Rasels (1:31,056), trešais - Šarls Leklērs no "Ferrari" (1:31,063).

Ceturtais finišēja Lendo Noriss no "McLaren" (1:31,270), piektais - brits Luiss Hamiltons (1:31,485), sestais - Kevins Magnusens no "Haas" komandas, finišējot 0,09 sekundes aiz Hamiltona, bet septīto vietu ieņēma divkārtējais pasaules čempions spānis Fernando Alonso no "Aston Martin".