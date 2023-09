Banki: Mana 85 gadus vecā mamma sekoja līdzi katrai Latvijas spēlei un aktīvi atbalstīja izlasi

"Jau no paša sākuma man patika spēlēt basketbolu, lai dalītos pieredzē ar saviem komandas biedriem, un man bija ļoti labi treneri, kuri palīdzēja man un vairoja aizraušanos ar šo spēli. Runājot par trenēšanu, tas ir pateicoties manam skolotājam, kurš ticēja, ka manī ir vērtības, lai vadītu komandu un kļūtu par treneri," "Dzīvei nav melnraksta" pastāstīja Banki. "Tas sākās kā joks, bet vēlāk kļuva par manu aizraušanos un pēcāk arī par manu darbu. Šobrīd, kad man ir 58 gadi, es joprojām jūtu entuziasmu un to pašu gribu, kā arī to zinātkāri, kāda man bija pirmajā dienā."