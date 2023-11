Slēpotājs Bikše par neiekļaušanu olimpiskajā komandā vēlas piedzīt naudas kompensāciju

Bikše bija kvalificējies startam Pekinas Olimpiādes spēlēs, bet īsi pirms došanās uz Ķīnu LSF ar valdes lēmumu Bikši no dalības atsauca.

Konkrēti izcelta ir Induļa Bikšes tēva un trenera Zinta intervijā "Latvijas Avīzei" paustais, ka olimpiskās sezonas laikā Bikše no federācijas nav saņēmis ne centa. Pušu interpretācijas par to atšķiras. Olimpiskās sezonas sākumā, 2021. gada novembrī, finansējums 2500 eiro apmērā Bikšem pārskaitīts no Slēpošanas federācijas konta.