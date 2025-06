NHL sezonas pirmā simboliskā izlase – bez fināla sērijas spēlētājiem

Otrdien NHL nosauca pirmo un otro simbolisko izlasi, kā arī debitantu izlasi.

Pirmajā simboliskajā izlasē jeb "All star" komandā iekļauts Vezinas un Hārta trofeju īpašnieks vārtsargs Konors Helebaks no Vinipegas "Jets", aizsargi - Norisa balvas ieguvējs Keils Makars no Kolorādo "Avalanche" un Zeks Verenskis no Kolumbusas "Blue Jackets", kā arī uzbrucēji Lindseja balvas ieguvējs Ņikita Kučerovs no Tampabejas "Lightning", Kails Konors no "Jets" un Neitans Makinons no Kolorādo "Avalanche".

Helebaks pirmajā simboliskajā izlasē iekļauts trešo reizi, Kučerovs - ceturto, Makars - trešo, Makinons - otro, bet debija pirmajā "All Star" komandā ir Konoram.

Otrajā simboliskajā izlasē iekļauti vārtsargs Andrejs Vasiļevskis no Tampabejas "Lightning", aizsargi - Viktors Hedmans no Tampabejas "Lightning" un Kvins Hjūzs no Vankūveras "Canucks", kā arī uzbrucēji Leons Draizaitls no Edmontonas "Oilers", Dāvids Pastrņāks no Bostonas "Bruins" un Brendons Heigels no no Tampabejas "Lightning".

Savukārt simboliskajā debitantu izlasē atrodams vārtsargs Dastins Volfs no Kalgarī "Flames", aizsargi - Leins Hatsons no Monreālas "Canadiens" un Dentons Mateičaks no Kolumbusas "Blue Jackets", kā arī uzbrucēji Maklīns Selebrīni no Sanhosē "Sharks", Katers Gotjē no Anaheimas "Ducks" un Matvejs Mičkovs no Filadelfijas "Flyers".