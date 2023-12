Pēc 50 dienām Latvijas pārstāvji piedalīsies Pasaules jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Gangvonā

Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados, un tajās piedalās sportisti no vairāk nekā 80 valstīm. Jau pēc 50 dienām Dienvidkorejas provincē Gangvonā pulcēsies jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem, lai sacenstos 7 sporta veidos un 15 disciplīnās. Pasākums ilgs divas nedēļas – no 2024. gada 19. janvāra līdz 1. februārim, vēsta Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).