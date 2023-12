Olimpiāde 2024: Bahs aizstāv Krievijas atlētu dalību

Iespējamā 2026. gada olimpisko sacensību bobslejā, kamaniņu sportā un skeletonā pārcelšana no Itālijas uz Vāciju ir izslēgta, ja Krievijas dalībniekiem netiks atļauts iebraukt šajā valstī. “Tā tas ir,” sacīja Bahs. Pagājušajā gadā G20 samitā Indonēzijā viņš par to bija jautājis federālajam kancleram Olafam Šolcam (SPD). “Kopš tā laika dialogs diemžēl ir pārtraukts,” teica Bahs. Neraugoties uz to, ka pašlaik nav speciālas trases, sacensības Milānas un Kortīnas d'Ampezzo spēlēs notiks Itālijā, nesen uzsvēra sporta ministrs Andrea Abodi.