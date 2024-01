Žagars: Izredzes būt gatavam uz olimpisko kvalifikāciju ir labas

Tāpat basketbolists skaidroja, ka šobrīd nav skaidrības par to, kad varēs atgriezties laukumā, taču pirms Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, kas norisināsies Latvijā, viņam jau vajadzētu būt ierindā.

"Vismaz pēc tā, kā viss notiek šobrīd, es teiktu, ka izredzes būt gatavam uz olimpisko kvalifikāciju ir labas. Ar kluba pārstāvjiem par šo vēl neko neesam runājuši, tāpēc šobrīd nevaru droši pateikt ne jā, ne nē. Kamēr turpinās rehabilitācija, tam ir par agru, vēl iespējami dažādi pavērsieni. Ja tas būtu atkarīgs tikai no manis, vienmēr esmu par spēlēšanu Latvijas izlasē," teica spēlētājs.

"Varu teikt tikai no savas pieredzes, bet tā tiešām ir interesanta sajūta – ienāku vienā no vadošajām Eirolīgas komandām, un visi džeki šeit mani jau zina. Nevienu brīdi neveidojās sajūta, ka es līdz galam neiederētos vai man vajadzētu sevi no jauna pierādīt. Esam uzstādījuši latiņu un ar mums rēķinās," stāstīja spēlētājs.