Foto ⟩ Latvijas 3x3 hokejisti kļūst par Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu čempioniem

Tikmēr kalnu slēpošanā slalomā Frīda Saļņikova ierindojās 24. vietā, braucienos uzrādot 33. un 24. rezultātu. No 78 sportistēm abos braucienos finišēja 40, bet uzvaru izcīnīja austriete Maja Varošica, kurai Saļņikova zaudēja 10,99 sekundes.

Slalomā jauniešiem Pauls Pēteris Prancāns pirmajā braucienā bija 48. no 78 sportistiem, bet otrajā latvietis nefinišēja.

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.