Čakša: LOK bažām par finansējuma nesaņemšanu nav pamata

Pēc ministres teiktā, ziņas par to, ka sportistiem ir jāmeklē nauda savos maciņos, ir pārspīlētas un pat populistiskas, jo līgumi ar sporta organizācijām gadu no gada tiek pārslēgti apmēram tajos pašos datumos, līdz ar to nav pamata bažīties, ka sportistiem netiks nodrošināts valsts finansējums. Arī sportistu sasniegumi šajā olimpiskajā gadā no tā nekādā veidā necietīs, apgalvoja Čakša.